Pres. Fiorentina: "Milenkovic non lo vendo! Chiesa? Rifiuta l'estero, ma via solo con l'offerta giusta" (Di venerdì 18 settembre 2020) Lunga intervista questa mattina sulle colonne de La Gazzetta dello Sport al Presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Leggi su tuttonapoli (Di venerdì 18 settembre 2020) Lunga intervista questa mattina sulle colonne de La Gazzetta dello Sport alidente dellaRocco Commisso.

FrCarrozzo : @AndreasAldino @Fiorentinanews @Fiorentina_ole Ma dai i progettisti di chi!??? I suoi..???...mo che arriva il Pres… - simonescaini : RT @ClaudioMasini7: La storia della tribuna forzata per chi non vuole rinnovare/fa i capricci è molto suggestiva ma poi nessuno la mette in… - Fiorentina_ole : RT @ClaudioMasini7: La storia della tribuna forzata per chi non vuole rinnovare/fa i capricci è molto suggestiva ma poi nessuno la mette in… - ClaudioMasini7 : La storia della tribuna forzata per chi non vuole rinnovare/fa i capricci è molto suggestiva ma poi nessuno la mett… - Maximil13409923 : @tommasogiulini Pres ma Sottil ci serve veramente? Ci serve uno che si permette di considerare la nostra piazza di… -

Ultime Notizie dalla rete : Pres Fiorentina Pres. Fiorentina: "Milenkovic non lo vendo! Chiesa? Rifiuta l'estero, ma via solo con l'offerta giusta" Tutto Napoli E la squadra punta il Toro

In questo periodo, anche se tra negativi, sarebbe meglio mantenere il distanziamento fisico ma in questa fase l’entusiasmo del “pres” è talmente alto che ... dai quali - lui spera - ripartirà la sua ...

Pres Lugano: “Mercato? Non girano soldi. Con l’Inter un rituale. Appiano idilliaco”

E’ la prima uscita dei nerazzurri in un test che arriva a pochi giorni dal via della nuova stagione ufficiale. TRE TEMPI DA 45 MINUTI PER INTER-LUGANO. INTER: Handanovic, Skriniar, Ranocchia, Bastoni, ...

Pres. Las Palmas: “Boateng? È quasi impossibile. Ma se la Fiorentina ci chiamasse…”

Miguel Angel Ramirez, presidente del Las Palmas, ha commentato alla radio ufficiale del club la possibilità di acquistare Kevin-Prince Boateng dalla Fiorentina: “E’ quasi impossibile. Ci piacerebbe ov ...

In questo periodo, anche se tra negativi, sarebbe meglio mantenere il distanziamento fisico ma in questa fase l’entusiasmo del “pres” è talmente alto che ... dai quali - lui spera - ripartirà la sua ...E’ la prima uscita dei nerazzurri in un test che arriva a pochi giorni dal via della nuova stagione ufficiale. TRE TEMPI DA 45 MINUTI PER INTER-LUGANO. INTER: Handanovic, Skriniar, Ranocchia, Bastoni, ...Miguel Angel Ramirez, presidente del Las Palmas, ha commentato alla radio ufficiale del club la possibilità di acquistare Kevin-Prince Boateng dalla Fiorentina: “E’ quasi impossibile. Ci piacerebbe ov ...