Premio IgNobel per il Covid: vincono Trump e Bolsonaro, e altri sovranisti, (Di venerdì 18 settembre 2020) Ironia amara visto quello che sta succedendo: nel pieno di una pandemia la politica può più della scienza per quanto riguarda vita e morte di una popolazione. E' questa la motivazione con cui gli ... Leggi su globalist (Di venerdì 18 settembre 2020) Ironia amara visto quello che sta succedendo: nel pieno di una pandemia la politica può più della scienza per quanto riguarda vita e morte di una popolazione. E' questa la motivazione con cui gli ...

guglielmofavu : RT @globalistIT: Premio IgNobel per il Covid: vincono Trump e Bolsonaro (e altri sovranisti) - Miti_Vigliero : RT @globalistIT: Premio IgNobel per il Covid: vincono Trump e Bolsonaro (e altri sovranisti) - globalistIT : Premio IgNobel per il Covid: vincono Trump e Bolsonaro (e altri sovranisti) - GiampaoloF : @MediasetTgcom24 Sapevo che il premio IgNobel riguarda certe questioni scientifiche / tecniche. Cosa c'entra un att… - GiovanniGiuli : IgNobel, ai leader mondiali il 'premio' per la gestione della pandemia #2020 hanno deciso di tributare il 'riconosc… -