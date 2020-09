Politici col bonus, il deputato Marco Rizzone è stato espulso dal Movimento 5 stelle per aver incassato i 600 euro destinati alle partite Iva (Di venerdì 18 settembre 2020) Il deputato Marco Rizzone, che aveva fatto richiesta del bonus 600 euro per l’emergenza Covid, non fa più parte del Movimento 5 stelle. L’annuncio è arrivato con un post sul Blog delle stelle, in cui si legge che il parlamentare “è stato espulso” dal Movimento “il 14 settembre 2020”. Una decisione che era nell’aria da tempo, specie dopo la richiesta di sospensione avanzata dal capo politico Vito Crimi già nell’agosto scorso, quando il caso dei furbetti del bonus è esploso in tutta Italia. Tra i nomi certi ci sono anche quelli dei leghisti Elena Murelli e Andrea Dara, mentre è ancora più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Il, che aveva fatto richiesta del600per l’emergenza Covid, non fa più parte del. L’annuncio è arrivato con un post sul Blog delle, in cui si legge che il parlamentare “è” dal“il 14 settembre 2020”. Una decisione che era nell’aria da tempo, specie dopo la richiesta di sospensione avanzata dal capo politico Vito Crimi già nell’agosto scorso, quando il caso dei furbetti delè esploso in tutta Italia. Tra i nomi certi ci sono anche quelli dei leghisti Elena Murelli e Andrea Dara, mentre è ancora più ...

Dragonfly_IT : @romanevak Quindi secondo lei è giusto mantenere tutti questi parlamentari che col tempo hanno dimostrato di essere… - SchiavRoberto : PD & FI VOGLIONO IL MES. CI LEGA COL DEBITO SEMPRE PIÙ AI FALKI UE. POPOLO ITALIANO COMMISERATO E INDICATO COME FRA… - CinziaFufy74 : RT @distefanoTW: La verità è che se ti uccidono con il colore della pelle giusto i media fanno i titoloni, i politici (tutti) si “commuovon… - powerangi : @luigidimaio Falsi come giuda! Traditori politici come nessuno mai! Mettersi col Pd e dire ancora “cambiamo” ... fate schifo - civitas_europea : RT @AbbarchiProf: @Fabio64356227 Salve, non le è mai sfiorato il dubbio che possano rimanere proprio quelli che tagliano e che siate strume… -

Ultime Notizie dalla rete : Politici col Politici col bonus, il deputato Marco Rizzone è stato espulso dal Movimento 5 stelle per aver incassato i… Il Fatto Quotidiano Il pressing Ue sulla Bielorussia è un segnale per Mosca?

Il Parlamento europeo respinge la vittoria di Lukašenka e propone sanzioni contro il batka, il babbo, della Bielorussia. Minsk non ha spazi se non a Mosca, dove però Putin vuole tenere vivo il preside ...

Andrea Orlando: «Il candidato sindaco di Napoli sarà del Pd»

C’è un problema di costruzione politica. De Magistris resta un unicum, questo è un fatto. Dunque serve costruire un campo di forza e poi trovare una personalità». Cosa intende col termine ...

Scontro Stato-regione: schermaglie politiche o timidi germogli di "sovranità"?

Il Tar della Sardegna ha accolto il ricorso del Governo e ha conseguentemente e temporaneamente sospeso l’ordinanza del governatore Christian Solinas che aveva imposto test Covid obbligatori per tutti ...

Il Parlamento europeo respinge la vittoria di Lukašenka e propone sanzioni contro il batka, il babbo, della Bielorussia. Minsk non ha spazi se non a Mosca, dove però Putin vuole tenere vivo il preside ...C’è un problema di costruzione politica. De Magistris resta un unicum, questo è un fatto. Dunque serve costruire un campo di forza e poi trovare una personalità». Cosa intende col termine ...Il Tar della Sardegna ha accolto il ricorso del Governo e ha conseguentemente e temporaneamente sospeso l’ordinanza del governatore Christian Solinas che aveva imposto test Covid obbligatori per tutti ...