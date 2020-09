Pizzo di 10 euro al giorno sui carrelli nel parcheggio dell’Ikea di Bari: arrestati padre e figli (Di venerdì 18 settembre 2020) Pizzo di 10 euro al giorno sui carrelli nel parcheggio dell’Ikea di Bari. Obbligavano alcuni connazionali, che per guadagnare qualche spicciolo aiutavano i clienti dell’Ikea di Bari a trasportare carrelli e merce, a versare loro 10 euro al giorno. Una delle vittime sarebbe stata anche picchiata e derubata. In arresto tre nigeriani, padre e due figli: le accuse sono di rapina aggravata, lesioni personali e tentata estorsione. Per poter “lavorare” nel piazzale dell’Ikea dovevano pagare una sorta di Pizzo. Se non versavano dieci euro al giorno ad alcuni connazionali, non potevano di fatto aiutare la clientela ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 18 settembre 2020)di 10alsuineldell’Ikea di. Obbligavano alcuni connazionali, che per guadagnare qualche spicciolo aiutavano i clienti dell’Ikea dia trasportaree merce, a versare loro 10al. Una delle vittime sarebbe stata anche picchiata e derubata. In arresto tre nigeriani,e due: le accuse sono di rapina aggravata, lesioni personali e tentata estorsione. Per poter “lavorare” nel piazzale dell’Ikea dovevano pagare una sorta di. Se non versavano diecialad alcuni connazionali, non potevano di fatto aiutare la clientela ...

