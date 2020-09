Pizzicata in strada di sera | così | impensabile Barbara D' Urso | qui siamo al miracolo ! Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 settembre 2020) Paparazzi sulle tracce diD', la meravigliosa e intramontabile conduttrice di Canale 5, molto amica di Cristiano Malgioglio. I due sono stati immortalati dai fotografi di Oggi, che dedica alla strana coppia un lungo servizio che potete vedere nella sua versione integrale cliccando qui. E nelle immagini si vede la D'; come la potete vedere qui sotto in un'anteprima: vestitino bianco scosciatissimo e stivaletti. Una combo super-sexy e che mette in evidenza il fisico, pazzesco, della conduttrice, che ha 73 anni. Eccentrico, come sempre, il look di Malgioglio, 75. I due sono stati immortalati per, a Milano, dove si divertivano tra risate, scherzi e siparietti.