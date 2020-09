Pignorata la villetta di Cogne | respinta la richiesta della Franzoni

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 18 settembre 2020) Via libera al pignoramentodilaavanzata dallae dal marito. Il Tribunale di Aosta respinge le richieste di Annamariae accende il semaforo verde per il pignoramentodi. Si tratta, come noto, del teatro di uno dei più noti casi di cronaca degli ultimi anni finito al centro di un contenzioso tra lae il suo ex avvocato Taormina.ladiIl caso è legato al contenzioso tra lae il suo ex avvocato Taormina. Ladiè da tempo al centro di una ...