Pignorata la villetta di Cogne | Annamaria Franzoni battuta dal suo ex avvocato a cui non ha mai pagato la parcella

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 settembre 2020) Ladidove nel gennaio 2002ha ucciso il figlio Samuele sarà. Lo ha deciso il tribunale di Aosta dando ragione all’exdella donna, Carlo Taormina, che ne aveva fatto richiesta per far fronte al mancato pagamento della sua, infatti, come ha stabilito una sentenza civile passata in giudicato, gli deve oltre 275mila euro, divenuti circa 450mila all’atto del pignoramento. Taormina nei mesi scorsi aveva quindi tentato di rivalersi sull’unico bene ancora intestato a, cioè lateatro del crimine, ma lei si è opposta insieme al marito, chiedendo una sospensione dell’esecuzione immobiliare. La ...