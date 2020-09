Pignorata la villetta del delitto di Cogne. La Franzoni deve a Taormina 275mila euro di parcelle (Di venerdì 18 settembre 2020) Cogne, 18 set – Alla fine il Tribunale di Aosta ha dato ragione all’avvocato Carlo Taormina: la tristemente nota villetta di Cogne resta Pignorata. Il giudice Paolo De Paola ha infatti respinto le richieste di Annamaria Franzoni e del marito Stefano Lorenzi di sospensione dell’esecuzione immobiliare. Tutto nasce dalla sentenza civile passata in giudicato a Bologna secondo cui la donna, già condannata per l’omicidio del figlioletto Samuele, avvenuto proprio nella casa di Montroz, frazione di Cogne (Aosta), a gennaio 2002 e per cui ha scontato 16 anni, deve al suo ex legale oltre 275mila euro per il mancato pagamento degli onorari difensivi, divenuti circa 450mila nell’atto di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 18 settembre 2020), 18 set – Alla fine il Tribunale di Aosta ha dato ragione all’avvocato Carlo: la tristemente notadiresta. Il giudice Paolo De Paola ha infatti respinto le richieste di Annamariae del marito Stefano Lorenzi di sospensione dell’esecuzione immobiliare. Tutto nasce dalla sentenza civile passata in giudicato a Bologna secondo cui la donna, già condannata per l’omicidio del figlioletto Samuele, avvenuto proprio nella casa di Montroz, frazione di(Aosta), a gennaio 2002 e per cui ha scontato 16 anni,al suo ex legale oltreper il mancato pagamento degli onorari difensivi, divenuti circa 450mila nell’atto di ...

