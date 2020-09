Piazza del Popolo, il 25 concerto di Maurizio Fortini (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma – Un concerto-evento nella storica Piazza del Popolo condotto da Alessia Pellegrino e Simone Conte vedra’ protagonista Maurizio Fortini che si esibira’ con un’intera orchestra ritmica composta anche di archi e fiati suonati da giovani ragazze quali nuove leve della musica italiana. In repertorio brani originali del cantautore romano tra cui il nuovo singolo ‘Le Donne Finarmente’ progetto in favore dei diritti delle Donne, ma anche cover rivisitate di storici nomi della canzone romana, di grandi autori e compositori come Romolo Balzani, Armando Trovaioli, Ettore Petrolini, Renato Rascel e l’omaggio ad Alberto Sordi con 3 brani dei suoi film ‘Storia di un italiano’, ‘Marcia di Esculapio’, ‘Mia cara Olimpia’ per i 100 anni ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma – Un-evento nella storicadelcondotto da Alessia Pellegrino e Simone Conte vedra’ protagonistache si esibira’ con un’intera orchestra ritmica composta anche di archi e fiati suonati da giovani ragazze quali nuove leve della musica italiana. In repertorio brani originali del cantautore romano tra cui il nuovo singolo ‘Le Donne Finarmente’ progetto in favore dei diritti delle Donne, ma anche cover rivisitate di storici nomi della canzone romana, di grandi autori e compositori come Romolo Balzani, Armando Trovaioli, Ettore Petrolini, Renato Rascel e l’omaggio ad Alberto Sordi con 3 brani dei suoi film ‘Storia di un italiano’, ‘Marcia di Esculapio’, ‘Mia cara Olimpia’ per i 100 anni ...

borghi_claudio : Domani sera proverò a trascinarmi a Firenze per salutare @SusannaCeccardi prima del voto. Mi troverete in piazza. - CatalfoNunzia : Questa sera dalle 19:30 circa sarò a #Lecce, in Piazza Italia, per sostenere la candidata Presidente del… - matteosalvinimi : Buongiorno Amici, di nuovo nella splendida Toscana, in diretta da Marina di Carrara! Poi vi aspetto alle 10 a Torre… - antoninorusso64 : RT @UILofficial: Bombardieri: “Stiano meno nei palazzi del potere e sui social e stiano di più nelle piazze, tra la gente. Noi oggi siamo i… - ricatti88 : RT @matteosalvinimi: Buongiorno Amici, di nuovo nella splendida Toscana, in diretta da Marina di Carrara! Poi vi aspetto alle 10 a Torre De… -