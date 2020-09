Personale di volo Alitalia esonerato da test Covid-19 (Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) – Alitalia “si attiene all’ordinanza della Regione Lazio che esclude il Personale dall’obbligo di sottoporsi al test sul Covid-19“. Lo comunica la compagnia dopo le indiscrezioni sui primi voli “Covid-tested” Roma Fiumicino-Milano Linate. L’esenzione è “motivata dal protocollo per piloti e assistenti di volo emanato dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea e comprende, ad esempio, la misurazione della temperatura corporea due volte al giorno”. Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) –“si attiene all’ordinanza della Regione Lazio che esclude ildall’obbligo di sottoporsi alsul-19“. Lo comunica la compagnia dopo le indiscrezioni sui primi voli “ed” Roma Fiumicino-Milano Linate. L’esenzione è “motivata dal protocollo per piloti e assistenti diemanato dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea e comprende, ad esempio, la misurazione della temperatura corporea due volte al giorno”.

MediasetTgcom24 : Alitalia, il personale di volo non ha obbligo di test per il Covid #Coronavirusitalia - hele_fr : #Alitalia, il personale di volo non ha obbligo di test per il #Covid. La gente dovrebbe presentarsi con certificato… - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Alitalia, il personale di volo non ha obbligo di test per il Covid #Coronavirusitalia - Grislihberta : RT @MediasetTgcom24: Alitalia, il personale di volo non ha obbligo di test per il Covid #Coronavirusitalia - Pamela56132182 : RT @MediasetTgcom24: Alitalia, il personale di volo non ha obbligo di test per il Covid #Coronavirusitalia -