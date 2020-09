Patrizia De Blanck messa a tacere | Il nuovo ciclone del GF Vip

(Di venerdì 18 settembre 2020) La contessa del Grande Fratello Vip, già nota per il suo linguaggio scurrile, continua con le frecciatine:Devienedurante la diretta di questa sera, 18 settembre 2020? Potrebbe essere definita la ‘contessa dei vaffa in tutte le lingue del mondo’ e degli ‘stron**’ detti a cascata:De… L'articoloDeIldel GF Vip proviene da www.meteoweek.com.

trash_italiano : Signori autori, io per la prima puntata avrei rinchiuso insieme Patrizia De Blanck e Denis Dosio. #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP: Patrizia De Blanck si spoglia in diretta davanti alle telecamere durante il collegamento con #Pomeriggio5 [… - trash_italiano : La risata di Patrizia De Blanck è ora un meme vocale sull'APP Trash Italiano ?? #GFVIP - Noovyis : (Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck: “Ho coltivato marijuana sul terrazzo”) Playhitmusic - - RAGAZZO_COMUNE : MA VI RICORDATE I BATTIBECCHI TRA TINA CIPOLLARI E PATRIZIA DE BLANCK AL REALITY RISTORANTE? ????????????????????… -

Ultime Notizie dalla rete : Patrizia Blanck

Tommaso Zorzi non si è ancora ripreso dalla febbre alta che lo ha colpito al Grande Fratello Vip. L’influencer ha raccontato cos’è successo in ospedale. Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti più chiacch ...Patrizia De Blanck ha confidato di aver detto no al GF Vip di Ilary Blasi e che manco morta avrebbe accettato di prendere parte alla sua edizione. Patrizia De Blanck è una delle concorrenti di spicco ...Il Grande Fratello Vip è iniziato da pochi giorni eppure i concorrenti della nuova edizione del reality hanno già iniziato ad aprirsi, raccontando del loro passato e condividendo anche momenti doloros ...