Pasti fuori casa in tutta sicurezza: come sono cambiate le abitudini degli italiani in pausa pranzo post Covid (Di venerdì 18 settembre 2020) (Milano, 18/09/2020) - Milano, 18/09/2020 - Il mese di settembre è visto generalmente come l'inizio di un nuovo anno, ricco di buoni propositi e obbiettivi da raggiungere, soprattutto dopo le lunghe vacanze estive. In questo mese si entra a pieno regime nella routine lavorativa e di studio e ciò comporta orari e abitudini molto più rigide di quelle delle ferie. Ma questo settembre 2020 è ancor più importante degli altri anni in quanto prevede dei cambiamenti radicali alle nostre vecchie abitudini, tutto ciò provocato dal Covid, la pandemia globale che ci ha colpiti nei mesi precedenti. sono ancora in vigore alcune restrizioni utili per la salvaguardia della nostra salute personale e quella di chi ci circonda. La campanella scolastica è ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) (Milano, 18/09/2020) - Milano, 18/09/2020 - Il mese di settembre è visto generalmentel'inizio di un nuovo anno, ricco di buoni propositi e obbiettivi da raggiungere, soprattutto dopo le lunghe vacanze estive. In questo mese si entra a pieno regime nella routine lavorativa e di studio e ciò comporta orari emolto più rigide di quelle delle ferie. Ma questo settembre 2020 è ancor più importantealtri anni in quanto prevede dei cambiamenti radicali alle nostre vecchie, tutto ciò provocato dal, la pandemia globale che ci ha colpiti nei mesi precedenti.ancora in vigore alcune restrizioni utili per la salvaguardia della nostra salute personale e quella di chi ci circonda. La campanella scolastica è ...

