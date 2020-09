Parma-Napoli, stadio aperto al pubblico: l’ordinanza (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa prima giornata di Serie A tra Parma-Napoli, in programma domenica 20 settembre alle 12.30, si disputerà con i tifosi allo stadio con un massimo di mille persone. Con un’ordinanza firmata dal presidente Stefano Bonaccini, la Regione Emilia-Romagna concede la deroga al numero massimo di spettatori previsti per gli eventi sportivi di portata nazionale e internazionale. L’opportunità è fondata su una precedente ordinanza regionale, a condizione che venga presentato dagli organizzatori un apposito piano per la sicurezza che garantisca l’applicazione di determinate misure anti-Covid, dal distanziamento e l’uso obbligatorio della mascherina agli accessi controllati, dalla sanificazione ai controlli fuori dalla struttura. La deroga concessa vieta di assistere ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa prima giornata di Serie A tra, in programma domenica 20 settembre alle 12.30, si disputerà con i tifosi allocon un massimo di mille persone. Con un’ordinanza firmata dal presidente Stefano Bonaccini, la Regione Emilia-Romagna concede la deroga al numero massimo di spettatori previsti per gli eventi sportivi di portata nazionale e internazionale. L’opportunità è fondata su una precedente ordinanza regionale, a condizione che venga presentato dagli organizzatori un apposito piano per la sicurezza che garantisca l’applicazione di determinate misure anti-Covid, dal distanziamento e l’uso obbligatorio della mascherina agli accessi controllati, dalla sanificazione ai controlli fuori dalla struttura. La deroga concessa vieta di assistere ...

