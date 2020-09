Parma-Napoli, la Regione apre il Tardini. In mille per il lunch match (Di venerdì 18 settembre 2020) Parma-Napoli, apre il Tardini Parma-Napoli, match in programma al Tardini alle ore 12:30, sarà aperta al pubblico. Attraverso un’ordinanza, il Presidente della Regione Bonaccini, ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 18 settembre 2020)ilin programma alalle ore 12:30, sarà aperta al pubblico. Attraverso un’ordinanza, il Presidente dellaBonaccini, ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

DiMarzio : #SerieA | #ParmaNapoli e #SassuoloCagliari a porte aperte Allo stadio saranno presenti 1000 persone - sscnapoli : ?? | #ParmaNapoli sarà diretta dall’arbitro Mariani di Aprilia ?? - giusmo1 : Bonaccini apre gli stadi: mille spettatori per Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari domenica - sscalcionapoli1 : L’Emilia Romagna apre al pubblico: fino a mille tifosi allo stadio per Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari e fino a 13… - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: L'#EmiliaRomagna apre ai tifosi: 13mila al Gp di #Imola, mille in Parma-Napoli -