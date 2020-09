Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari con 1000 spettatori | c’è l’ok dell’Emilia Romagna

(Di venerdì 18 settembre 2020) Il Governatore dell’Emilia, Stefano Bonaccini, ha dato l’ok per riaprire gli stadi a. I dettagli Svolta in Serie A. Fino apotranno assistere domenica 20 settembre alle partite della prima di campionato, al Tardini, e, allo stadio Mapei di Reggio Emilia. A Imola, invece, per il Gran Premio di Formula 1 dal 31 ottobre al primo novembre sulle tribune potranno essere presenti fino a 13.147. Questa l’ordinanza firmata dal presidente Stefano Bonaccini, con la quale la Regione Emilia-concede la deroga al numero massimo diprevisti per gli eventi sportivi di portata nazionale ...

DiMarzio : #SerieA | #ParmaNapoli e #SassuoloCagliari a porte aperte Allo stadio saranno presenti 1000 persone - sscnapoli : ?? | #ParmaNapoli sarà diretta dall’arbitro Mariani di Aprilia ?? - RobertoRenga : RT @giusmo1: Bonaccini apre gli stadi: mille spettatori per Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari domenica - tuttonapoli : ULTIM'ORA - Svolta per Parma-Napoli: l'Emilia-Romagna riapre gli stadi, mille spettatori al Tardini - GmaHappymilan : I primi passi, vediamo cosa decide la regione Lombardia?????? -

BOLOGNA. Pubblico presente (fino a mille persone) a Parma e a Reggio Emilia per le due partite – dei gialloblù ducali e del Sassuolo - del campionato di serie A di calcio in programma domenica 20 sett ...