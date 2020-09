Paolo Cappelli nuovo presidente del Presidio permanente del Vesuvio (Di venerdì 18 settembre 2020) Paolo Cappelli è il nuovo presidente del Presidio permanente Vulcano Vesuvio, ente con lo scopo principale di tutelare il Vesuvio, in quanto bene primario naturale e risorsa turistica per la Campania e per l’Italia. Già vice e numero uno della Figav (Federazione Italiana Guide Alpine e Vulcanologiche) Campania, legata a Confesercenti, Cappelli succede al dimissionario Roberto Addeo ed è stato eletto all’unanimità. nuovo vice presidente è Davide De Luca. “Il cambio al vertice di una associazione così importante – commenta Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania – è per noi fonte di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 18 settembre 2020)è ildelVulcano, ente con lo scopo principale di tutelare il, in quanto bene primario naturale e risorsa turistica per la Campania e per l’Italia. Già vice e numero uno della Figav (Federazione Italiana Guide Alpine e Vulcanologiche) Campania, legata a Confesercenti,succede al dimissionario Roberto Addeo ed è stato eletto all’unanimità.viceè Davide De Luca. “Il cambio al vertice di una associazione così importante – commenta Vincenzo Schiavo,di Confesercenti Campania – è per noi fonte di ...

