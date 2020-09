PAM | “I buoni pasto ‘Day Tronic’ li prendiamo | purchè non siano CONSIP”! 

Leggi su freeskipper

(Di venerdì 18 settembre 2020) di un Pubblico Dipendente. Sono qui per segnalare l’ennesima discriminazione nei confronti degli impiegati dello Stato penalizzati non solo per il fatto che in regime di Samrt Working hanno dovuto rinunciare a straordinari e, ma soprattutto per un problema mai risolto alle casse dei supermercati, dove si pratica un vero e proprio “razzismo” …