Palermo, tutto fatto per il rinnovo di Floriano: il jolly offensivo firma con il club rosa fino al 2022. I dettagli

Importanti novità in casa Palermo. L'esterno offensivo dei rosanero Roberto Floriano ha finalmente concluso l'accordo per il suo prolungamento contrattuale con la società siciliana targata Hera Hora. Arrivato durante la sessione del calciomercato invernale dello scorso anno, il classe '86 è stato indubbiamente uno degli attori protagonisti della cavalcata che ha portato la compagine allenata dal tecnico rosario Pergolizzi alla promozione in Serie C. Dimostratosi fin da subito al centro del progetto avviato dal neo allenatore Roberto Boscaglia fin dall'inizio del ritiro tenutosi in quel di Petralia Sottana, il numero 25 ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Palermo tutto Gazzetta dello Sport: "Palermo, tutto su Foglia. Ma l'Arezzo non è disposto a cederlo gratis" ilovepalermocalcio.com - Il Sito dei Tifosi Rosanero Coronavirus Sicilia, record di contagi dall’inizio della pandemia: a Palermo i maggiori focolai

Sta diventando sempre più preoccupante la situazione dei contagi da coronavirus a Palermo dove una serie di focolai ha fatto impennare il numero di nuovi casi facendo diventare la provincia quella più ...

TORNA L'INCUBO

Adesso preoccupano due focolai scoppiati a Palermo. Al carcere Pagliarelli, come scrive Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia in edicola, le persone contagiate sono adesso 24, tutte asintomatiche, 23 a ...

Finita l’odissea dei migranti a bordo della Open Arms: trasbordati sulla nave quarantena

PALERMO. Altri 48 migranti stamattina si sono gettati in mare dalla Open Arms per tentare di raggiungere la costa. La nave umanitaria della omonima Ong spagnola è da quasi due giorni in rada davanti a ...

