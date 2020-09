Palermo | il filo diretto con gli “Amici Rosanero” | l’iniziativa del club per i soci dell’azionariato popolare 

Leggi su mediagol

(Di venerdì 18 settembre 2020) Nasce uncon gli "Amici Rosanero".Fulcro dell'avviso pubblico indetto dal Sindaco di, Leoluca Orlando, per l'aggiudicazione del titolo sportivo della prima realtà calcistica cittadina, punto cardine del progetto Hera Hora del duo composto da Dario Mirri e Tony Di Piazza, l'azionariato popolare rappresenta ormai una realtà ben consolidata nelrosanero. Sono in totale 453 idell'Asazione Amici Rosanero che, versando una quota minima da 100 euro, sono diventati proprietari di un pacchetto di azioni delFC, entrando così in possesso dello 0.45% dellaetà. Poco meno di un anno fa, infatti, era stato lo stessoa deliberare l'ingresso - attraverso l'azionariato - ...