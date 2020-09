Osservatorio Eurobet | Buona la prima per le big | Inter favorita

Leggi su iltempo

(Di venerdì 18 settembre 2020) (Roma, 18 settembre 2020 ) - Per gli appassionati rimane l'la squadra da battere Con qualche settimana di ritardo e con un calciomercato che potrebbe riservare ancora grandi sorprese, riprende la Serie A, l'evento più atteso per milioni di Italiani. Unadi campionato senza big match - non considerando Lazio Atalanta che si giocherà più avanti – e che secondo gli appassionati non porterà grandi sorprese sui tabellini. Sabato 19 andrà in scena Verona – Roma, trasferta difficile per la squadra di Fonseca che deve fare una grande prestazione per presentarsi al meglio al nuovo presidente. Secondo l'(www..it) il 71% degli appassionati si aspetta la vittoria fuori casa dei giallorossi, mentre il restante 29% si divide tra ...