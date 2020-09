Oroscopo Branko domani Sabato 19 Settembre 2020 | le stelle

Leggi su aciclico

(Di venerdì 18 settembre 2020)ARIETE Saturno in trigono sostiene gli affari: se lavori in proprio o sei un professionista, sei più avanti degli altri Ariete! Il pianeta taglia i rami secchi, favorisce sviluppi e contatti professionali: se lavori nel web, nelle nuove tecnologie, il successo è a un passo! Marte in Sagittario accende il tuo sex appeal ed è il massimo per il fitness: sei pronto a scaldare i muscoli? Con Giove in Bilancia, è meglio stare alla larga dalle beghe legali, dalle seccature burocratiche. A proposito, l’astro non copre gli altarini degli amanti segreti. Non fatevi coinvolgere in situazioni che sapete non fare per voi e proseguite dritti per la vostra strada; certe persone, diverse da voi, non sono sulla vostra lunghezza d’onda: allontanatele.Un flirt occasionale potrebbe darvi qualche problema. Evitate stravizi a tavola per ...