Ordine dei Giornalisti | bufera per il tentativo di rinviare le elezioni a ottobre 2021

(Di venerdì 18 settembre 2020) Ha scatenato polemiche a non finire l’ipotesi di un rinvio delleper il rinnovo dei vertici dell’dei: un appuntamento che potrebbe slittare anche di un anno a seguito di un emendamento al decreto Agosto presentato in Senato da quattro esponenti del Movimento Cinque Stelle (D’Angelo, Dell’Olio, Puglia e Floridia) e dietro il quale si nasconderebbero però, questa la denuncia di diversi esponenti della categoria che hanno già iniziato a protestare sui social, delle precise mire di natura politica. L’emendamento è stato presentato per permettere di effettuare delle modifiche all’elenco dei pubblicisti. Ma, questa l’accusa, nasconderebbe il reale intento di mantenere in carica l’attuale presidente dell’Carlo Verna ...