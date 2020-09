Orate e branzini, la verità agghiacciante sugli allevamenti (Di venerdì 18 settembre 2020) È un vero scandalo quello che emerge sulle condizioni degli allevamenti di Orate e branzini: sistemi intensivi, antibiotici e tanta agonia per i pesci Orate e branzini sono tra le specie di pesce che maggiormente consumiamo noi italiani, ma quello che emerge sugli allevamenti è a dir poco agghiacciante. Uno scandalo che mette nero … L'articolo Orate e branzini, la verità agghiacciante sugli allevamenti proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 18 settembre 2020) È un vero scandalo quello che emerge sulle condizioni deglidi: sistemi intensivi, antibiotici e tanta agonia per i pescisono tra le specie di pesce che maggiormente consumiamo noi italiani, ma quello che emergeè a dir poco. Uno scandalo che mette nero … L'articolo, la veritàproviene da YesLife.it.

fendente1 : RT @EssereAnimali: Abbiamo srotolato uno striscione di 30 metri fuori da un allevamento intensivo di orate e branzini in Liguria. Rinchius… - Nana3x2 : RT @EssereAnimali: Abbiamo srotolato uno striscione di 30 metri fuori da un allevamento intensivo di orate e branzini in Liguria. Rinchius… - Anna94198447 : RT @EssereAnimali: Abbiamo srotolato uno striscione di 30 metri fuori da un allevamento intensivo di orate e branzini in Liguria. Rinchius… - Ale6altrove : RT @EssereAnimali: Abbiamo srotolato uno striscione di 30 metri fuori da un allevamento intensivo di orate e branzini in Liguria. Rinchius… - zucche_rosa : RT @BrendaFerrett: IN AZIONE! @EssereAnimali in un allevamento di orate e branzini per difendere #AncheiPesci! ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Orate branzini Orate e branzini, la verità agghiacciante sugli allevamenti Yeslife Orate e branzini, scandalo allevamenti intensivi tra antibiotici e agonia

Cosa succede negli allevamenti intensivi di orate e branzini che finiscono sulle nostre tavole? La verità è a dir poco agghiacciante. Un’indagine condotta sotto copertura ha rivelato particolari sconc ...

Milano, al mercato del pesce come in Borsa. I più gettonati? Orate e branzini

Il centro ittico più grande d’Italia aperto dall’alba per operatori e chef. Solo il sabato mattina è accessibile ai consumatori a caccia di affari ...

Il mare è pieno di pesci: l’importanza della biodiversità

el sunto “Assaggia la biodiversità” è il sesto principio di sostenibilità promosso del progetto “Dal profondo del piatto”. Aperto il contest artistico La biodiversità rappresenta la ricchezza e la var ...

Cosa succede negli allevamenti intensivi di orate e branzini che finiscono sulle nostre tavole? La verità è a dir poco agghiacciante. Un’indagine condotta sotto copertura ha rivelato particolari sconc ...Il centro ittico più grande d’Italia aperto dall’alba per operatori e chef. Solo il sabato mattina è accessibile ai consumatori a caccia di affari ...el sunto “Assaggia la biodiversità” è il sesto principio di sostenibilità promosso del progetto “Dal profondo del piatto”. Aperto il contest artistico La biodiversità rappresenta la ricchezza e la var ...