Opening Bell stonata per Wall Street

(Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) – Partenza all’insegna della prudenza per la borsa di, dopo la delusione per la decisione della Federal Reserve che ha scelto di prolungare a 3 anni l’era dei tassi a zero. Sul fronte macro, sono attese le seguentu statistiche: Fiducia consumatori Università Michigan e Leading indicator. Prima della partenza del mercato è stato diffuso il dato relativo al deficit delle partite correnti, che nel secondo trimestre, ha mostrato un brusco incremento del disavanzo e superiore alle aspettative degli analisti. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones lima lo 0,21%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l’S&P-500, che continua la giornata a 3.357 punti. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (+0,11%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia l’S&P 100 (-0,07%). ...

