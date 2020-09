Open Arms si fa aprire il porto: il piano dei tuffi ha funzionato (Di venerdì 18 settembre 2020) Mauro Indelicato Dopo che 148 migranti si sono tuffati in mare, l'Ong spagnola incassa l'autorizzazione a entrare a Palermo Come volevasi dimostrare: dopo i tuffi dalla nave delle scorse ore, adesso è ufficiale il via libera dato dalle autorità italiane alla nave dell'Ong spagnola Open Arms. A bordo dell'imbarcazione erano rimasti 140 migranti, gli altri recuperati nel Mediterraneo all'inizio di questa settimana invece si erano lanciati in mare in prossimità del porto di Palermo. Era successo ieri con 76 migranti gettatisi in acqua dalla nave battente bandiera spagnola, è accaduto di nuovo questa mattina con altre 48 persone lanciatesi in mare a pochi passi dallo scalo del capoluogo siciliano. Una volta fuori dalla nave con addosso i giubbotti di salvataggio, i migranti sono poi ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 18 settembre 2020) Mauro Indelicato Dopo che 148 migranti si sono tuffati in mare, l'Ong spagnola incassa l'autorizzazione a entrare a Palermo Come volevasi dimostrare: dopo idalla nave delle scorse ore, adesso è ufficiale il via libera dato dalle autorità italiane alla nave dell'Ong spagnola. A bordo dell'imbarcazione erano rimasti 140 migranti, gli altri recuperati nel Mediterraneo all'inizio di questa settimana invece si erano lanciati in mare in prossimità deldi Palermo. Era successo ieri con 76 migranti gettatisi in acqua dalla nave battente bandiera spagnola, è accaduto di nuovo questa mattina con altre 48 persone lanciatesi in mare a pochi passi dallo scalo del capoluogo siciliano. Una volta fuori dalla nave con addosso i giubbotti di salvataggio, i migranti sono poi ...

