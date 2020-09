Omicidio Maria Paola | la lettera di Michele dal carcere | “Per me era come una figlia”

(Di venerdì 18 settembre 2020) Caivano,Gaglione invia a suo fratello unadal: “per me erauna figlia”. E ancora: “Volevo solo portare mia sorella a casa”. “Ho perso un pezzo del mio cuore: la mia sorellina. Tu lo sai che per me erauna figlia, dato che papà non è stato sempre … L'articolo, ladidal: “Per me erauna figlia” proviene da www.meteoweek.com.

rtl1025 : ?? 'Volevo darle una lezione, non ucciderla. Ma era stata infettata'. Lo ha detto ai carabinieri Michele Antonio Gag… - ginpretura : 'Lui era convinto che avevano addestrato il pappagallo per insultarlo' Il primo processo della nuova stagione è a… - mariaederaM5S : L’omicidio di #MariaPaolaGaglione, avvenuto ad #acerra, è l'ennesimo, agghiacciante, ingiustificabile, episodio di… - gazzettadilucca : #SullaScenaDellaCrimine Rubrica di #AnnaVagli - Giampanet : RT @Unomattina: Omicidio #caivano: Ciro Migliore, il ragazzo trans, compagno di Maria Paola, uccisa dal fratello è stato ascoltato ieri in… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Maria

“Ho perso un pezzo del mio cuore: la mia sorellina. Tu lo sai che per me era come una figlia, dato che papà non è stato sempre presente”. Queste le parole di Michele Gaglione, accusato di omicidio pre ...Via libera dal Tribunale di Aosta all'avvocato Carlo Taormina per proseguire nel pignoramento della villetta di Cogne. Il giudice Paolo De Paola ha infatti respinto le richieste di ...Per Anna Maria Franzoni, con la villetta valdostana si chiude l’ennesimo capitolo del delitto di Cogne. Diciotto anni dopo il violento omicidio del piccolo Samuele Franzoni, per il quale la madre ha s ...