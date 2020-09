Oltre 13mila positivi al giorno, in Francia è allarme rosso Covid (Di sabato 19 settembre 2020) La seconda ondata Covid spaventa la Francia e fa ripiombare l’Europa nell’incubo della scorsa primavera. Gli Oltre 13mila casi registrati nelle ultime 24 ore sono infatti la cifra più alta dallo scorso 19 maggio, mentre tornano salire anche ricoveri semplici e in terapia intensiva e anche il ministro dell’Economia è risultato positivo al virus. LEGGI ANCHE > Daniela Martani discute con Pregliasco: “I vegani non prendono il Covid” La seconda ondata Covid tocca anche il governo La seconda ondata Covid allarma la Francia e il fatto che anche il governo sia stato colpito, col contagio del ministro dell’Economia Le Maire, rende ancora più vivide le paure. Oltralpe il bilancio delle ultime ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 19 settembre 2020) La seconda ondataspaventa lae fa ripiombare l’Europa nell’incubo della scorsa primavera. Glicasi registrati nelle ultime 24 ore sono infatti la cifra più alta dallo scorso 19 maggio, mentre tornano salire anche ricoveri semplici e in terapia intensiva e anche il ministro dell’Economia è risultato positivo al virus. LEGGI ANCHE > Daniela Martani discute con Pregliasco: “I vegani non prendono il” La seconda ondatatocca anche il governo La seconda ondataallarma lae il fatto che anche il governo sia stato colpito, col contagio del ministro dell’Economia Le Maire, rende ancora più vivide le paure. Oltralpe il bilancio delle ultime ...

