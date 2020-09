Olivia Wilde, Kevin Feige è coinvolto nel progetto Marvel e Sony che dirigerà l'attrice? (Di venerdì 18 settembre 2020) Durante un'intervista, Olivia Wilde si è lasciata scappare il nome di Kevin Feige parlando del suo nuovo progetto Marvel e Sony... Cosa vorrà dire? Nel nuovo progetto Marvel diretto da Olivia Wilde è previsto un ruolo per Kevin Feige, il Presidente e CCO dei Marvel Studios, anche se il film è targato Sony? Dalle parole dell'attrice sembrerebbe di sì. Qualche settimana fa è stato ufficialmente annunciato che Olivia Wilde sarebbe stata la regista di un film Marvel ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 settembre 2020) Durante un'intervista,si; lasciata scappare il nome diparlando del suo nuovo... Cosa vorrà dire? Nel nuovodiretto da; previsto un ruolo per, il Presidente e CCO deiStudios, anche se il film; targato? Dalle parole dell'sembrerebbe di sì. Qualche settimana fa; stato ufficialmente annunciato chesarebbe stata la regista di un film...

team_world : Dopo il successo di #Dunkirk, il nostro Harry torna a recitare, questa volta in un thriller diretto da Olivia Wilde… - gio__schn : Raga io finché qualcuno non lo conferma definitivamente, come Olivia Wilde per DWD, io non ci credo, ma se é vero raga. Tanta roba. - SerenaMantero : @loutisgolden28 tipo delle “””fan””” se la stanno prendendo con olivia wilde perché ci potrebbe essere una scena di… - snowbirds22 : Ah yes, Olivia Wilde (penso di aver già scritto questo tweet in passato ma non la supererò mai) - Zagorforever : RT @Morenozagor: Sarà per Olivia Wilde, ma a me “Cowboys & Aliens” mi garba. -