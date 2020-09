Nuovo siluro di Trump alla Cina: mette al bando TikTok. “È un pericolo per la sicurezza nazionale” (Di venerdì 18 settembre 2020) Nessuna marcia indietro di Donald Trump su TikTok e su WeChat. Da domenica gli utenti che si trovano negli Usa non potranno più scaricarle, né potranno più scaricarne gli aggiornamenti. È stato il Dipartimento del Commercio Usa ad annunciare la decisione, dopo un braccio di ferro che va avanti da mesi, che rientra nella ben più ampia partita dei tesissimi rapporti diplomatici tra la Casa Bianca e Pechino e che, ora, assume anche sempre più spiccati connotati elettorali. Gli Usa: “I dati in mano al Partito comunista cinese” Il segretario al Commercio Usa, Wilbur Ross, ha spiegato che il divieto “dimostra ancora una volta che il presidente Trump farà tutto ciò che è in suo potere per garantire la nostra sicurezza nazionale. E proteggere gli ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 18 settembre 2020) Nessuna marcia indietro di Donaldsue su WeChat. Da domenica gli utenti che si trovano negli Usa non potranno più scaricarle, né potranno più scaricarne gli aggiornamenti. È stato il Dipartimento del Commercio Usa ad annunciare la decisione, dopo un braccio di ferro che va avanti da mesi, che rientra nella ben più ampia partita dei tesissimi rapporti diplomatici tra la Casa Bianca e Pechino e che, ora, assume anche sempre più spiccati connotati elettorali. Gli Usa: “I dati in mano al Partito comunista cinese” Il segretario al Commercio Usa, Wilbur Ross, ha spiegato che il divieto “dimostra ancora una volta che il presidentefarà tutto ciò che è in suo potere per garantire la nostranazionale. E proteggere gli ...

brayn3546 : RT @CentoxCentoProd: Zoccole a carbone Io, povero sporco bianco, mini dotato, oggi sono in competizione con due pezzi di carbone: Jonny Si… - unwinder6 : RT @CentoxCentoProd: Zoccole a carbone Io, povero sporco bianco, mini dotato, oggi sono in competizione con due pezzi di carbone: Jonny Si… - Andrew22578472 : RT @CentoxCentoProd: Zoccole a carbone Io, povero sporco bianco, mini dotato, oggi sono in competizione con due pezzi di carbone: Jonny Si… - Dave26412881 : RT @CentoxCentoProd: Zoccole a carbone Io, povero sporco bianco, mini dotato, oggi sono in competizione con due pezzi di carbone: Jonny Si… - Claudio26386149 : RT @CentoxCentoProd: Zoccole a carbone Io, povero sporco bianco, mini dotato, oggi sono in competizione con due pezzi di carbone: Jonny Si… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo siluro Nuovo siluro di Trump alla Cina: mette al bando TikTok. “È un pericolo per la sicurezza nazionale” Il Secolo d'Italia Wto, siluro contro Trump: illegali i dazi contro la Cina decisi nel 2018

I dazi di Donald Trump sui prodotti cinesi imposti nel 2018 violano le regole internazionali. E’ quanto ha sentenziato oggi l’Organizzazione mondiale del commercio (Wto). Si tratta di tariffe che colp ...

Elisabetta Gregoraci bacchetta Flavio Briatore: “Lo sgrido spesso, certe volte dovrebbe tacere”

Elisabetta Gregoraci ha bacchettato l’ex marito Flavio Briatore durante l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nella prima puntata della nuova edizione di Verissimo. La showgirl e conduttrice tv ha ...

Ninja torna su Twitch con un accordo di esclusiva pluriennale

Ninja è tornato a casa. Tyler “Ninja” Belvins, uno degli streamer più popolari al mondo, streammerà di nuovo su Twitch dopo aver firmato un accordo pluriennale con la piattaforma. La star del gaming a ...

I dazi di Donald Trump sui prodotti cinesi imposti nel 2018 violano le regole internazionali. E’ quanto ha sentenziato oggi l’Organizzazione mondiale del commercio (Wto). Si tratta di tariffe che colp ...Elisabetta Gregoraci ha bacchettato l’ex marito Flavio Briatore durante l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nella prima puntata della nuova edizione di Verissimo. La showgirl e conduttrice tv ha ...Ninja è tornato a casa. Tyler “Ninja” Belvins, uno degli streamer più popolari al mondo, streammerà di nuovo su Twitch dopo aver firmato un accordo pluriennale con la piattaforma. La star del gaming a ...