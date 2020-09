Nuovo direttore al Parco Archeologico di Pompei: al via le candidature (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPompei (Na) – Il Parco Archeologico di Pompei ha bisogno di un Nuovo direttore e lo si sta cercando in tutto il mondo. Sarà difficile per l’uscente Massimo Osanna, già direttore del Parco e oggi a capo della direzione generale Musei del Mibact, lasciare le bellezze e gli scavi di Pompei ma la sua eredità verrà affidata alle mani di un esperto che si candiderà alla dirigenza rispondendo al Bando lanciato dal ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Dario Franceschini. “Pompei è amata dagli archeologi di tutto il mondo. Immaginiamo che arriveranno molte candidature, da tutto il mondo si sta ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Ildiha bisogno di une lo si sta cercando in tutto il mondo. Sarà difficile per l’uscente Massimo Osanna, giàdele oggi a capo della direzione generale Musei del Mibact, lasciare le bellezze e gli scavi dima la sua eredità verrà affidata alle mani di un esperto che si candiderà alla dirigenza rispondendo al Bando lanciato dal ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Dario Franceschini. “è amata dagli archeologi di tutto il mondo. Immaginiamo che arriveranno molte, da tutto il mondo si sta ...

