Nuovo amore per Diletta Leotta | dopo l’addio al pugile arriva Marco Valta

Leggi su iodonna

(Di venerdì 18 settembre 2020)sfoglia la gallery L’aver vissuto un lungo e impegnativo lockdown sembra non aver tolto alle star la voglia di innamorarsi. In Italia come all’estero. La “nostra”, 29 anni,una storia abbastanza travagliata durata 11 mesi con ilDaniele Scardina – con cui aveva trascorso la quarantena nella sua lussuosa casa milanese – sembra ora pronta per vivere un. Leggi ...