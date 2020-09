Notizie del giorno – Ex calciatore uccide presidente, confessione Dzeko e docente di Suarez, “vergogna” esame Pirlo (Di venerdì 18 settembre 2020) Le Notizie del giorno di ieri, giovedì 17 settembre. EX calciatore uccide presidente – José Danilson Alves de Oliveira, 58 anni, presidente del Nacional della città di Rolândia (squadra militante in Serie D), è stato accoltellato. Autore dell’omicidio è Vinícius Corsini, ex calciatore del club, che si trova già in carcere. Le indagini sono ancora in corso, ma il movente dell’omicidio sarebbe stato un debito, corrispondente a poco più di mille euro, non pagato dalla società e rivendicato da Corsini. Danilson Alves è stato portato subito nell’ospedale di Londrina, ma non ce l’ha fatta, causa le profonde ferite riportate al collo e alla gamba. Il giocatore ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 18 settembre 2020) Ledeldi ieri, giovedì 17 settembre. EX– José Danilson Alves de Oliveira, 58 anni,del Nacional della città di Rolândia (squadra militante in Serie D), è stato accoltellato. Autore dell’omicidio è Vinícius Corsini, exdel club, che si trova già in carcere. Le indagini sono ancora in corso, ma il movente dell’omicidio sarebbe stato un debito, corrispondente a poco più di mille euro, non pagato dalla società e rivendicato da Corsini. Danilson Alves è stato portato subito nell’ospedale di Londrina, ma non ce l’ha fatta, causa le profonde ferite riportate al collo e alla gamba. Il giocatore ...

VanityFairIt : «Come sono andata? Sono stata un po' rigida? Troppo 'notizie del giorno'?». @MarroneEmma, basta quel sorriso per su… - OfficialASRoma : ?? Siamo lieti di annunciare che @chippercashapp sarà la piattaforma ufficiale del club per il money transfer in Afr… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Koeman riapre le porte del Barcellona a Suarez: 'Gli ho parlato, se resta sarà uno in più' ?? - A_Bazzu : @theboss_1908 Sta cosa comunque di notizie di interessamenti e mai nessuna che effettivamente fa qualcosa irrita pa… - StellaSirio60 : RT @ANSA_Motori: Consumi petroliferi in diminuzione del 11,2% ad agosto #ANSAmotori -

Ultime Notizie dalla rete : Notizie del Ultimissime Juve: le notizie delle ore 21.00 Juventus News 24 Denso, è Shuji Ito il nuovo amministratore delegato. Questa mattina l’incontro con le istituzioni

Shuji Ito, nuovo amministratore delegato della Denso appena insediatosi nello stabilimento di San Salvo, ha incontrato questa mattina Tiziana Magnacca e Francesco Menna, sindaci di San Salvo e Vasto, ...

Giornata di festa a San Salvo, inaugurato il nuovo polo scolastico: "Sarà intitolato a una donna"

Taglio di nastro stamattina per il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca insieme al presidente della Regione, Marco Marsilio, e al prefetto di Chieti, Armando Forgione. Il nuovo polo scolastico di via ...

Campania anti-covid, acquistati 4 milioni di vaccini antinfluenzali e realizzati altri 120 posti in terapia intensiva

Aumentano i posti in terapia intensiva e sono in arrivo ben 4 milioni di dosi di vaccino antinfluenzale. La notizia arriva direttamente dal presidente della Regione. “Abbiamo realizzato in 20 giorni 1 ...

Shuji Ito, nuovo amministratore delegato della Denso appena insediatosi nello stabilimento di San Salvo, ha incontrato questa mattina Tiziana Magnacca e Francesco Menna, sindaci di San Salvo e Vasto, ...Taglio di nastro stamattina per il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca insieme al presidente della Regione, Marco Marsilio, e al prefetto di Chieti, Armando Forgione. Il nuovo polo scolastico di via ...Aumentano i posti in terapia intensiva e sono in arrivo ben 4 milioni di dosi di vaccino antinfluenzale. La notizia arriva direttamente dal presidente della Regione. “Abbiamo realizzato in 20 giorni 1 ...