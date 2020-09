Norton ci racconta l’impatto tecnologico del lockdown sulle famiglie italiane

(Di venerdì 18 settembre 2020) Una nuova ricerca effettuata daLifeLock – nota azienda statunitense specializzata in software per la sicurezza informatica – ha messo in evidenza che l’accresciuto impiego della tecnologia per lavorare e studiare durante ildovuto alla pandemia ha impattato duramente sui genitori, i quali sono stati colti alla sprovvista, senza avere il tempo né i supporti tecnologici necessari per fornire ai propri figli un accesso sicuro all’online learning. Dai dati della ricerca riferiti all’Italia è emerso infatti che ben due terzi (65%) dei genitori italiani colpiti dalla chiusura delle scuole hanno spiegato come l’istituto scolastico si aspettasse che fossero loro a mettere a disposizione i supporti tecnologici necessari per l’online learning dei propri figli. Tuttavia, circa la metà ...

Ultime Notizie dalla rete : Norton racconta

Il Fatto Quotidiano

Jasmine Trinca: "Quella degli Oscar è una svolta necessaria" Presente al Lido per presentare il suo esordio alla regia, il corto "Being my mom" nella sezione Orizzonti dedicato al suo rapporto con la ...VENEZIA – Dolcetto o scherzetto? Alla porta bussa una bambina vestita da zombie: cappuccio nero e due fori per gli occhi. Da quel momento, per la piccola Camilla, si spalancano una serie di domande al ...La tragedia è stata uno spartiacque anche per la narrazione. Per reazione arrivano i supereroi, da “Spiderman” di Sam Raimi a “Batman Begins” di Christopher Nolan, Non si potrà mai dimenticare quella ...