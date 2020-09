Non riescono ad avere un figlio dopo 8 anni: fanno una scoperta imbarazzante “non sapevamo che si dovesse fare…” (Di venerdì 18 settembre 2020) Non tutti conosceranno la curiosa storia di due coniugi tedeschi poco più che trentenni. Non riuscendo ad avere figli, dopo 8 anni di matrimonio hanno chiesto aiuto agli specialisti della fertilità. Lì hanno scoperto che per allargare la famiglia avrebbero dovuto fare una cosa chiamata “se**o”! Una coppia tedesca felicemente sposata non vedeva l’ora di allargare la famiglia. Col passare del tempo, tuttavia, le preoccupazioni si facevano via via più profonde: dopo 8 anni ancora nessuna gravidanza. Il fattore età era a loro favore: lui aveva 36 anni, lei 30. Un giorno hanno deciso di affrontare il problema con l’aiuto degli esperti e hanno fatto le analisi necessarie: dal check-up tuttavia continuava a non emergere nulla, i ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 18 settembre 2020) Non tutti conosceranno la curiosa storia di due coniugi tedeschi poco più che trentenni. Non riuscendo adfigli,di matrimonio hanno chiesto aiuto agli specialisti della fertilità. Lì hanno scoperto che per allargare la famiglia avrebbero dovuto fare una cosa chiamata “se**o”! Una coppia tedesca felicemente sposata non vedeva l’ora di allargare la famiglia. Col passare del tempo, tuttavia, le preoccupazioni si facevano via via più profonde:ancora nessuna gravidanza. Il fattore età era a loro favore: lui aveva 36, lei 30. Un giorno hanno deciso di affrontare il problema con l’aiuto degli esperti e hanno fatto le analisi necessarie: dal check-up tuttavia continuava a non emergere nulla, i ...

Ultime Notizie dalla rete : Non riescono Non riescono ad aprire la bottiglia a scuola: bimbi senza acqua triestecafe.it Sondaggio Wp, 'Virus cinese' non può nascondere colpe Trump

(ANSA-XINHUA) - WASHINGTON, 18 SET - Il governo degli Stati Uniti non è riuscito a nascondere le proprie responsabilità e ad attribuire ad altri il fallimento nella gestione della pandemia di Covid-19 ...

Taglio parlamentari, Segre: "Non solo costi e poltrone, voto no"

"Sono entrata in Parlamento come si entra in un tempio perché è l'espressione più alta della democrazia. Quindi sentir parlare di questa istituzione che fa parte della mia religione civile come se tut ...

Non riescono ad avere un figlio dopo 8 anni: fanno una scoperta imbarazzante “non sapevamo che si dovesse fare…”

Non tutti conosceranno la curiosa storia di due coniugi tedeschi poco più che trentenni. Non riuscendo ad avere figli, dopo 8 anni di matrimonio hanno chiesto aiuto agli specialisti della fertilità. L ...

