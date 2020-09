Non comanda nemmeno nel suo ministero. Paola De Micheli peggio di Toninelli, una voce clamorosa: silurata? (Di venerdì 18 settembre 2020) La ministra Paola De Micheli non comanda nemmeno nel suo ministero e potrebbe pagare carissimo (con la poltrona) il passo falso sulla trattativa con i Benetton per la revoca delle concessioni autostradali. Secondo Dagospia, il nome dell'esponente Pd titolare di Trasporti e infrastrutture è entrato di peso nel "toto-rimpasto" di governo, che con ogni probabilità avverrà dopo le regionali salvo drammatiche conseguenze alle urne che renderebbero praticabile una sola via, quella della crisi di governo. Secondo il Dago-retroscena, la De Micheli "è accusata di essere succube del suo capo di gabinetto Alberto Stancanelli e del suo advisor, l'immarcescibile Mauro Moretti, ex Ferrovie, ex Finmeccanica". Sulle loro spalle però la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) La ministraDenonnel suoe potrebbe pagare carissimo (con la poltrona) il passo falso sulla trattativa con i Benetton per la revoca delle concessioni autostradali. Secondo Dagospia, il nome dell'esponente Pd titolare di Trasporti e infrastrutture è entrato di peso nel "toto-rimpasto" di governo, che con ogni probabilità avverrà dopo le regionali salvo drammatiche conseguenze alle urne che renderebbero praticabile una sola via, quella della crisi di governo. Secondo il Dago-retroscena, la De"è accusata di essere succube del suo capo di gabinetto Alberto Stancanelli e del suo advisor, l'immarcescibile Mauro Moretti, ex Ferrovie, ex Finmeccanica". Sulle loro spalle però la ...

