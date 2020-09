No Tav, fiaccolata di protesta dopo gli arresti: “Ci credono criminali, ma lottiamo contro un’opera ingiusta” (Di venerdì 18 settembre 2020) “Siamo di fronte a una criminalizzazione del nostro territorio”. È questo il grido di allarme della sindaca di Bussoleno Bruna Consolini e delle centinaia di No Tav che ieri sera hanno partecipato alla fiaccolata di protesta in Valsusa dopo l’arresto della portavoce del movimento Dana Lauriola. “Dai suoi avvocati trapela che tra i motivi del rifiuto delle misure alternative c’è anche il fatto di vivere qui e questo, da sindaco, mi preoccupa” spiega la prima cittadina che ha marciato insieme ad altri suoi “colleghi” della valle. “Ci credono delinquenti perché lottiamo contro un’opera ingiusta”, racconta il sindaco di San Didero Sergio Lampo mentre accanto a lui la signora Maria ricorda ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) “Siamo di fronte a unazzazione del nostro territorio”. È questo il grido di allarme della sindaca di Bussoleno Bruna Consolini e delle centinaia di No Tav che ieri sera hanno partecipato alladiin Valsusal’arresto della portavoce del movimento Dana Lauriola. “Dai suoi avvocati trapela che tra i motivi del rifiuto delle misure alternative c’è anche il fatto di vivere qui e questo, da sindaco, mi preoccupa” spiega la prima cittadina che ha marciato insieme ad altri suoi “colleghi” della valle. “Cidelinquenti perchéun’opera ingiusta”, racconta il sindaco di San Didero Sergio Lampo mentre accanto a lui la signora Maria ricorda ...

Noovyis : (No Tav, fiaccolata di protesta dopo gli arresti: “Ci credono criminali, ma lottiamo contro un’opera ingiusta”) Pl… - ilfattovideo : No Tav, fiaccolata di protesta dopo gli arresti: “Ci credono criminali, ma lottiamo contro un’opera ingiusta” - infoitinterno : VALSUSA, IN CENTINAIA ALLA FIACCOLATA NO TAV: “DANA E STEFANO LIBERI” - Valsusaoggi : VALSUSA, IN CENTINAIA ALLA FIACCOLATA NO TAV: “DANA E STEFANO LIBERI” - RiotLabOstia : RT @radiondadurto: #notav Cariche all'alba a #Bussoleno #Dana portata in carcere, 5 mesi di domiciliari per Stefano. Stasera h 20.30 fiacco… -