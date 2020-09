Niente immigrati sugli autobus: proposta shock nel bergamasco. Il commento dell'Associazione Senegalesi di Napoli (Di venerdì 18 settembre 2020) Era il 1955, quando Rosa Parks si rifiutò di cedere il posto sull'autobus ad un “bianco”, dando origine al boicottaggio dei bus di Montgomery e diventando, così, il simbolo del movimento per i diritti civili in tutto il mondo. Dopo anni di battaglie sembra quanto meno anacronistico assistere alla proposta discriminatoria, a firma leghista e appoggiata da due rappresentanti del Parlamento italiano, che è stata presentata alla Prefettura di Bergamo. La richiesta, avanzata dalla Lega di Botta di (...) - Attualità / Razzismo, immigrati, Rifugiati, , Bergamo Leggi su feedproxy.google (Di venerdì 18 settembre 2020) Era il 1955, quando Rosa Parks si rifiutò di cedere il posto sull'ad un “bianco”, dando origine al boicottaggio dei bus di Montgomery e diventando, così, il simbolo del movimento per i diritti civili in tutto il mondo. Dopo anni di battaglie sembra quanto meno anacronistico assistere alladiscriminatoria, a firma leghista e appoggiata da due rappresentanti del Parlamento italiano, che è stata presentata alla Prefettura di Bergamo. La richiesta, avanzata dalla Lega di Botta di (...) - Attualità / Razzismo,, Rifugiati, , Bergamo

Tzunami38162561 : @Teresat14547770 Io come ho sempre detto di questo Willy che hanno ammazzato non me ne frega proprio un cazzo è un… - romanoziroldo : RT @MaurizioFuochi: @Drittorovescio_ Non ha fatto niente per il popolo, dicono non ci sono soldi, ma dove trovano quelli che usano per ospi… - FrancioliLorel2 : @DSantanche Ma non lo faranno mai è una scusa per non fare niente sugli immigrati che tanto restano tutti qui a fare i delinquenti - Fedoraquattroc2 : RT @Federica989111: Quattro #africani massacrano a calci in testa e pugni un anziano italiano per rapinarlo dai suoi averi (borsa, orologio… - catycanni : RT @MaurizioFuochi: @Drittorovescio_ Non ha fatto niente per il popolo, dicono non ci sono soldi, ma dove trovano quelli che usano per ospi… -

A raccontare don Roberto Malgesini sono i volti rigati dalle lacrime o impietriti delle persone che fino alle 7 di ieri erano il suo mondo e avevano in lui un punto di riferimento. Immigrati senza dim ...

Un uomo assalta un religioso in piazza a Como, per la vittima non c’è niente da fare. Il prete ucciso aiutava da anni gli extracomunitari. Un prete ucciso in strada a Como da un immigrato Foto dal web ...

Morte Willy Monteiro, Comitato per gli Immigrati: “Uno di noi. Gli assassini paghino alla Giustizia”

Liguria. Si fa avanti anche il “Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione” per esprimere la propria solidarietà e vicinanza alla famiglia di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo 2 ...

