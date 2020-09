NFL Week 2 – Segnali da Cleveland, Bengals-Browns 30-35 (Di venerdì 18 settembre 2020) La Week 2 si apre con la vittoria dei Browns sui Bengals per 30-35. Dopo la disastrosa sconfitta contro Baltimora, Cleveland comincia a dare segni di vita e riesce a portare a casa la prima vittoria stagionale. Nella partita del Cleveland Stadium, si hanno dato Segnali importanti Landry, Beckham, Mayfield e, soprattutto, Chubb e Hunt. I due running back dei Browns hanno formato un tandem devastante per la difesa dei Bengals, collezionando 215 yards e 4 touchdown in due. Il primo touchdown della gara è proprio di Chubb, che chiude il drive di Mayfield con una corsa in end zone. Comincia a scaldarsi anche il quarterback di Cleveland che, dopo aver visto solo maglie Ravens su di lui in Week 1, contro i ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 18 settembre 2020) La2 si apre con la vittoria deisuiper 30-35. Dopo la disastrosa sconfitta contro Baltimora,comincia a dare segni di vita e riesce a portare a casa la prima vittoria stagionale. Nella partita delStadium, si hanno datoimportanti Landry, Beckham, Mayfield e, soprattutto, Chubb e Hunt. I due running back deihanno formato un tandem devastante per la difesa dei, collezionando 215 yards e 4 touchdown in due. Il primo touchdown della gara è proprio di Chubb, che chiude il drive di Mayfield con una corsa in end zone. Comincia a scaldarsi anche il quarterback diche, dopo aver visto solo maglie Ravens su di lui in1, contro i ...

La Week 2 si apre con la vittoria dei Browns sui Bengals per 30-35. Dopo la disastrosa sconfitta contro Baltimora, Cleveland comincia a dare segni di vita e riesce a portare a casa la prima vittoria ...

