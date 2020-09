Nel Maine dopo un matrimonio 177 contagiati e sette morti per il Covid (Di venerdì 18 settembre 2020) In tropppi pensano che il virus sia uno scherzo o un'invenzioni di chissà chi. Così sette persone hanno perso la vita e almeno 177 sono state contagiate dal coronavirus nello stato americano del Maine,... Leggi su globalist (Di venerdì 18 settembre 2020) In tropppi pensano che il virus sia uno scherzo o un'invenzioni di chissà chi. Cosìpersone hanno perso la vita e almeno 177 sono state contagiate dal coronavirus nello stato americano del,...

ax_ax1967 : Nel Maine giustamente. Prossimo romanzo di S. King? - MC21868 : RT @riktroiani: Matrimonio da incubo nel #Maine. Il virus si è propagato in modo incredibile (e con effetti devastanti) dopo un matrimonio… - ChiodiDonatella : RT @riktroiani: Matrimonio da incubo nel #Maine. Il virus si è propagato in modo incredibile (e con effetti devastanti) dopo un matrimonio… - ViselliTania : RT @riktroiani: Matrimonio da incubo nel #Maine. Il virus si è propagato in modo incredibile (e con effetti devastanti) dopo un matrimonio… - IzzoEdo : RT @riktroiani: Matrimonio da incubo nel #Maine. Il virus si è propagato in modo incredibile (e con effetti devastanti) dopo un matrimonio… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Maine Matrimonio nel Maine "super spreader", 177 contagiati e 7 morti Rai News Festa di matrimonio finisce in tragedia: 177 contagi e 7 morti per Coronavirus

Il Coronavirus continua ad essere presente in Italia e nel resto del mondo. Nel Maine una festa di matrimonio ha provocato 177 contagi con sette morti. Le nozze si sono tenute il 7 agosto con la parte ...

Covid, negli Usa un matrimonio provoca 177 contagi e 7 morti

Almeno 177 contagiati e sette persone morte per coronavirus. È questo il tragico bilancio di quello che sarebbe dovuto essere un lieto evento e che si è invece trasformato in un matrimonio "super prop ...

Matrimonio nel Maine "super spreader", 177 contagiati e 7 morti

18 settembre 2020 Con sette morti e almeno 177 persone contagiate, un matrimonio avvenuto nel piccolo stato Usa del Maine potrebbe essersi trasformato in un evento "super-spreader", cioè super ...

Il Coronavirus continua ad essere presente in Italia e nel resto del mondo. Nel Maine una festa di matrimonio ha provocato 177 contagi con sette morti. Le nozze si sono tenute il 7 agosto con la parte ...Almeno 177 contagiati e sette persone morte per coronavirus. È questo il tragico bilancio di quello che sarebbe dovuto essere un lieto evento e che si è invece trasformato in un matrimonio "super prop ...18 settembre 2020 Con sette morti e almeno 177 persone contagiate, un matrimonio avvenuto nel piccolo stato Usa del Maine potrebbe essersi trasformato in un evento "super-spreader", cioè super ...