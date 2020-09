Nel Lazio certificati medici obbligatori per rientrare a scuola (Di venerdì 18 settembre 2020) La regione Lazio prevede che per rientrare in classe dopo una malattia sia obbligatorio presentare un certificato medico. In particolare dopo un’assenza superiore ai tre giorni serve il certificato medico per rientrare nelle scuole dell’infanzia, per la scuola secondaria il certificato serve dopo più di cinque giorni.Se le assenze vengono comunicate in via preventiva dalla famiglia alla scuola e la motivazione non è di salute, il certificato non serve. Nel caso invece di studente con infezione da Covid accertata, sarà il SISP (Sistema di sanità pubblica) ad attestare l’avvenuta guarigione per la riammissione a scuola.Ma le regole non sono le stesse per tutte Regioni, le quali, in assenza di una normativa nazionale ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 18 settembre 2020) La regioneprevede che perin classe dopo una malattia siao presentare un certificato medico. In particolare dopo un’assenza superiore ai tre giorni serve il certificato medico pernelle scuole dell’infanzia, per lasecondaria il certificato serve dopo più di cinque giorni.Se le assenze vengono comunicate in via preventiva dalla famiglia allae la motivazione non è di salute, il certificato non serve. Nel caso invece di studente con infezione da Covid accertata, sarà il SISP (Sistema di sanità pubblica) ad attestare l’avvenuta guarigione per la riammissione a.Ma le regole non sono le stesse per tutte Regioni, le quali, in assenza di una normativa nazionale ...

SkyTG24 : Coronavirus #Roma, nel Lazio quasi 10mila tamponi e 181 nuovi casi. DIRETTA - LegaSalvini : ++ SCUOLA, NEL LAZIO STUDENTI IN CLASSE SENZA BANCHI ALMENO PER UN ALTRO MESE E MEZZO ++ - matteosalvinimi : #Salvini: In bocca al lupo alle mamme e ai papà in ascolto. Saranno mesi complicati, c’è troppa incertezza. Noi è d… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Nel Lazio certificati medici obbligatori per rientrare a scuola - Marzialoreti2 : @NPilozzi l'ultra'della Lazio lo vada a fare a Formello o all'olimpico non nell'aula del comune di Roma Con voi la… -