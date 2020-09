Negazioni e Negazionisti

(Di venerdì 18 settembre 2020) Negare un frame lo rinforza, ripeto a oltranza da anni. Il che si traduce in: se neghi qualcosa, di fatto ne legittimi l’esistenza, continuando a promuovere l’idea che invece vorresti negare. La negazione di un “frame”, ovvero di un concetto o di una idea, può avvenire in due modi. Il primo, semplice da individuare, consiste nell’utilizzo della particella “non”. Il cervello, per negare razionalmente un concetto deve prima elaborarlo. Quindi, se ora io scrivo “non preoccupatevi”, voi leggete la parola “preoccupazione” e in qualche modo ci pensate. Le parole di Giuseppe Conte Se Conte dice che “non cadremo nel baratro”, voi sentite “cadere” e “baratro” e vi lascio solo immaginare che effetti ormonali possono avere parole del genere. Se Conte dice che “il governo ...

