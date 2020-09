Napoli | senologo del Pascale accusato di violenza sessuale | “Tutto falso | sono innocente”

(Di venerdì 18 settembre 2020)deldi. Un medico dell’ospedaledi, Raffaele Tortoriello, è stato sospeso per 12 mesi dall’attività medica: èdicontinuata nei confronti di due pazienti. Il medico è il primario nel Day Surgery di Senologia della Fondazione. Il professionista respinge le accuse: “Tuttoestraneo ai reati contestati”. Un primario dell’ospedaledi, il chirurgo Raffaele Tortoriello, è stato sospeso dall’attività pubblica e dalla professione sanitaria privata ...

La Squadra mobile di Napoli, su richiesta del gip del tribunale partenopeo, ha notificato la sospensione per 12 mesi dall'attività di medico per un oncologo operativo presso il Day surgery Senologia d ...Interdetto un medico di Napoli, in servizio presso il Day Surgery Senologia Istituto Tumori "Pascale": accusato di abusi sessuali su due sue pazienti. I fatti risalgono a giugno 2018 alla fine del 201 ...