Napoli nuovo nome per l'attacco: è un ex Milan, precisa richiesta di Gattuso

L'allenatore partenopeo ha individuato il prossimo acquisto per sostituire il partente Milik (numericamente). Si tratta dell'esterno Deulofeu

Ultime Notizie dalla rete : Napoli nuovo Tav Napoli-Bari, dalla Bei finanziamento record da 2 miliardi Il Sole 24 ORE Calciomercato Juventus, nuovo club per Higuain | Ora è UFFICIALE!

Nella giornata di ieri la Juventus aveva comunicato la risoluzione del contratto di Higuain: oggi il Pipita ha firmato ufficialmente con il nuovo club L’arrivo di Higuain alla Juventus dal Napoli nell ...

Dzeko alla Juve prima del debutto con la Samp. Affiancherà Dybala e Ronaldo in un tridente da sogno

La maglia bianconera numero 9 è già pronta, così come un posto in prima fila nella nuova Juve. Edin Dzeko esce dal ruolo di promesso sposo bianconero, dopo una lunga telenovela intrecciata a quella ch ...

Giuffredi (agente Veretout): «Jordan resta alla Roma. Se il Napoli cedesse Koulibaly…»

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Jordan Veretout, ha parlato del futuro del centrocampista della Roma ai microfoni di Radio Punto Nuovo. VERETOUT – «Resta alla Roma. Il Napoli per fare un inve ...

