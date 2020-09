Napoli, direttore ospedaliero accusato di violenze sulle pazienti durante le visite (Di venerdì 18 settembre 2020) Raffaele Tortoriello, il direttore del reparto di Day Surgery di Senologia dell’ospedale Pascale di Napoli, è stato sospeso dalla professione medica per un anno, con l’accusa di abusi e violenza sessuale nei confronti di due pazienti del suo reparto. Tortoriello per ora ha respinto ogni accusa a suo carico. Abusi e violenze durante le visite mediche Una nota della questura parla di violenza sessuale reiterata ai danni di due donne: in più occasioni le due pazienti avrebbero subito abusi proprio all’interno della clinica e del suo studio privato, in occasione di controlli medici o semplici visite. A quanto pare le donne avevano cominciato a dubitare del medico perché, dopo che loro avevano chiesto una ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 18 settembre 2020) Raffaele Tortoriello, ildel reparto di Day Surgery di Senologia dell’ospedale Pascale di, è stato sospeso dalla professione medica per un anno, con l’accusa di abusi e violenza sessuale nei confronti di duedel suo reparto. Tortoriello per ora ha respinto ogni accusa a suo carico. Abusi elemediche Una nota della questura parla di violenza sessuale reiterata ai danni di due donne: in più occasioni le dueavrebbero subito abusi proprio all’interno della clinica e del suo studio privato, in occasione di controlli medici o semplici. A quanto pare le donne avevano cominciato a dubitare del medico perché, dopo che loro avevano chiesto una ...

