Napoli, bambina muore a 5 anni durante la lezione di danza: "I medici avevano detto che sveniva perché gelosa del fratellino"

Miriam Laezza è morta a 5 anni il 17 ottobre del 2019. Stroncata da un infarto mentre era a lezione di danza a Cardito (Napoli). A quasi anno di distanza da quel tragico giorno, i genitori della piccola, Giovanni Laezza e Antonella Palladino, vogliono sapere la verità. Secondo l'autopsia si è trattato di morte naturale, ma i familiari di Miriam chiedono che venga fatta chiarezza. La bambina, infatti, secondo quanto raccontano i genitori, si era già sentita male tre volte – il 28 febbraio, il 24 marzo e il 21 aprile – ma in ospedale le dicevano che Miriam ...

