Napoli, assunzione 56 maestre: ok alla delibera (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La mancata approvazione da parte del Consiglio comunale di Napoli delle variazioni dei capitoli di spesa necessarie per la nomina di 153 insegnanti di scuole dell’infanzia e di educatrici ha portato la Giunta comunale, nella giornata di oggi, ad approvare una delibera per nominare – con le risorse già disponibili – 56 insegnanti con contratto a tempo determinato necessari per coprire le emergenze legate all’apertura dell’anno scolastico, con particolare riferimento alla necessità di garantire il diritto costituzionale alla frequenza ai bambini con particolari difficoltà. La delibera è a firma del Vice Sindaco, Enrico Panini, e dell’Assessore alla Scuola, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– La mancata approvazione da parte del Consiglio comunale didelle variazioni dei capitoli di spesa necessarie per la nomina di 153 insegnanti di scuole dell’infanzia e di educatrici ha portato la Giunta comunale, nella giornata di oggi, ad approvare unaper nominare – con le risorse già disponibili – 56 insegnanti con contratto a tempo determinato necessari per coprire le emergenze legate all’apertura dell’anno scolastico, con particolare riferimentonecessità di garantire il diritto costituzionalefrequenza ai bambini con particolari difficoltà. Laè a firma del Vice Sindaco, Enrico Panini, e dell’AssessoreScuola, ...

Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Città Metropolitana di Napoli, bando per ?l'assunzione di 60 nuovi dipendenti - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Città Metropolitana di Napoli, bando per ?l'assunzione di 60 nuovi dipendenti - AntonellaStara3 : RT @mattinodinapoli: Città Metropolitana di Napoli, bando per ?l'assunzione di 60 nuovi dipendenti - mattinodinapoli : Città Metropolitana di Napoli, bando per ?l'assunzione di 60 nuovi dipendenti - Scisciano : Citta’ Metropolitana di Napoli : Avviate le procedure per l’assunzione di 60 nuovi dipendenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli assunzione Napoli, assunzione 56 maestre: ok alla delibera anteprima24.it Alle Regionali c’è Mario De Matthaeis medico di San Gennaro Vesuviano

‘L’impegno politico che assumo con grande senso di responsabilità, si concretizza attraverso la mia presenza costante sui territori, per potere quotidianamente e personalmente ascoltare le richieste d ...

Scudetto? Vi dico chi lo vincerà

Non ci sono più i Righeira di una volta ma arriva il campionato di calcio e, dunque, l’estate sta finendo. Se non nel caldo e nei cambiamenti improvvisi del cielo, sul campo è ora di andare al gol anc ...

Caldoro chiude la campagna elettorale: "Con De Luca Campania regione più povera d'Europa"

Non c'è il palco, non ci sono i big nazionali, non c'è nemmeno il bagno di folla. La chiusura della campagna elettorale di Stefano Caldoro è di basso profilo, una decina di persone sedute al tavolo di ...

‘L’impegno politico che assumo con grande senso di responsabilità, si concretizza attraverso la mia presenza costante sui territori, per potere quotidianamente e personalmente ascoltare le richieste d ...Non ci sono più i Righeira di una volta ma arriva il campionato di calcio e, dunque, l’estate sta finendo. Se non nel caldo e nei cambiamenti improvvisi del cielo, sul campo è ora di andare al gol anc ...Non c'è il palco, non ci sono i big nazionali, non c'è nemmeno il bagno di folla. La chiusura della campagna elettorale di Stefano Caldoro è di basso profilo, una decina di persone sedute al tavolo di ...