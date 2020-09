Napoli | arrestato il cugino del boss della “paranza dei bambini”

(Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– La Polizia ha, nel quartiere Vicaria, diil 37enne napoletano, Scuotto Pasquale, pregiudicato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. All’uomo, gli agenti del commissariato Vicaria Mercato hanno sequestrato, dopo una perquisizione in casa, una pistola semiautomatica con matricola abrasa, una Beretta mod. 84 F cal. 9 corto, completa di caricatore contenete 13 cartucce dello stesso calibro, perfettamente funzionante e pronta all’uso. Scuotto, che era agli arresti domiciliari, èdi secondo grado di Sibillo Emanuele,“paranza dei bambini“, ucciso in un agguato camorristico nel luglio 2015 (la mamma di Scuotto è Annunziata Sibillo). Anche il ...

