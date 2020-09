Myriam Catania | età | altezza | peso | il fidanzato francese | il loro figlio | la mamma ‘dell’ambiente’

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 18 settembre 2020) Siete fan di Jessica Alba? Non tutti sapranno che, in Italia, la voce della star statunitense è doppiata da, che è anche una nota attrice del grande e piccolo schermo. Colei che fino a qualche anno fa era la moglie di Luca Argentero, oggi compagno di Cristina Marino e padre di Nina Speranza. La talentuosa doppiatrice e il celebre attore sono rimasti in buoni rapporti dopo il divorzio, e si tengono ancora in amichevole contatto. L’interprete romana nel 2020 ha accettato di partecipare al GF Vip 5, entrando a far parte del micro ecosistema della casa più spiata d’Italia. Come sarà noto a chiunque, Luca Argentero ha debuttato nello stesso reality nel 2003. Lui esi sono promessi di esserci sempre l’uno per l’altra e, l’ex consorte, ...