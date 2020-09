MotoGP | Morbidelli | “Penso gara dopo gara”

(Di venerdì 18 settembre 2020) L’intervista dia ‘La Gazzetta dello Sport’: “Vedremo dove sarò al termine della stagione”. ROMA – Lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per Francoche preferisce rimanere con i piedi per terra anchela vittoria di Misano. “Non mi ero accorto – le parole dell’italo-brasiliano – che la Yamaha è l’unica ad aver vinto almeno un GP. Vuol dire che hanno scelto i piloti giusti. Siamo primi e secondi nella classifica a squadre, quindi direi che siamo forti. Questo campionato è altalenante in cui tutti fanno su e giù. E’ particolarmente divertente. Io penso ancoraper, poi vediamo dove sarò al termine della stagione“. Il percorso di ...

Scatta ufficialmente il fine settimana del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 del Motomondiale. Sul circuito di Misano tutto è pronto per il secondo weekend romagnolo, in vista di tre gare davvero i ...Franco Morbidelli arriva al Gran Premio dell’Emilia Romagna forte del successo di domenica scorsa a Misano, ma non avrà i riferimenti dei test di martedì scorso. Il pilota Yamaha però non pensa che av ...Morbidelli dal canto suo si sta prendendo le proprie rivincite sul compagno di squadra. Il francese dista solo 13 punti: senza il guasto al motore in Andalusia e l'incolpevole incidente in ...