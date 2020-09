Moto2 e Moto3: Marini e Masia firmano i due nuovi record della pista (Di venerdì 18 settembre 2020) Il turno della Moto2 inizia con la scivolata di uno dei protagonisti del campionato, vale a dire Marco Bezzecchi. Il compagno di squadra Luca Marini è costantemente il più veloce in pista e fa segnare ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 18 settembre 2020) Il turnoinizia con la scivolata di uno dei protagonisti del campionato, vale a dire Marco Bezzecchi. Il compagno di squadra Lucaè costantemente il più veloce ine fa segnare ...

Ultime Notizie dalla rete : Moto2 Moto3 Super Bastianini nelle Libere1 in Moto2. Ok Fernandez in Moto3 La Gazzetta dello Sport VARIE: LO SPORT IN TV DI DOMANI

PALERMO - Questa la programmazione sportiva prevista sabato 19 settembre, in tv: 6.30 - SkyArena: Rugby, Mitre Ten Cup. Canterbury-Taranaki 8.55 - SkySportUno: Motomondiale, GP Emilia Romagna. prove l ...

Motogp Misano Emilia Romagna 2020. Libere 1: Quartararo davanti. Libere 2 live dalle 14.10

Misano, 18 settembre 2020 - L'Italmoto ancora all'attacco. Prende il via oggi il weekend del Gran Premio dell'Emilia Romagna sul circuito di Misano dove domenica scorsa nella Motogp è stato un trionf ...

MotoGP Emilia Romagna 2020, Prove Libere - Diretta Sky Sport e DAZN

Archiviato, lo scorso fine settimana (Diretta Sky Sport e DAZN), il Gran Premio di MotoGp di San Marino e della Riviera Adriatica - vinto da Franco Morbidelli su Yamaha davanti a Francesco Bagnaia su ...

